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Европол начал операцию по поиску активов подсанкционных россиян
08:06 12.04.2022 |
Европейское полицейское агентство (Европол) объявило о начале операции по выявлению активов, принадлежащих попавшим под санкции россиянам.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Европола.
Новая операция будет называться "Оскар". Она будет проводиться в сотрудничестве со странами ЕС, Евроюстом, Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраной Frontex.
В Европоле отмечают, что операция такого масштаба будет длиться минимум год и будет включать ряд отдельных расследований.
"Операция "Оскар" также будет направлена на поддержку уголовных расследований государствами-членами по обходу торгово-экономических санкций ЕС", - уточняют в Европоле.
Напомним, что в начале 2022 года, еще до начала вторжения России, Европол анонсировал помощь Украине в расследовании кибератак на правительственные сайты.
А сейчас Европол готов предоставить Украине своих специалистов для документации военных преступлений, совершенных российскими солдатами.
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