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Немецкий производитель оружия готов поставить Украине до 50 танков Leopard 1
Немецкая компания-производитель вооружения Rheinmetall готова доставить в Украину б/у боевые танки Leopard 1.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.
"Первые Leopard 1 могут быть доставлены через шесть недель", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в понедельник.
Обязательным условием такой передачи есть одобрение федерального правительства Германии.
Паппергер сообщил, что Rheinmetall может поставить в 50 Leopard 1 для Вооруженных сил Украины.
В настоящее время состояние транспортных средств проверяется, сообщил Паппергер. Доставка может быть произведена через дочернюю компанию Rheinmetall Italia и может производиться в течение периода до трех месяцев.
По словам Паппергера, украинских военных можно научить руководить "Леопардом-1" в считанные дни - вопреки утверждениям, что обучение пользованию западной бронетехникой требует длительного времени. Обязательным условием, по его словам, является то, что это подготовленные военные.
В частности, глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн предлагает странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров "Marder".
"Украинскую армию сначала надо бы учить на бронемашинах "Marder". Поэтому я предлагаю нашим восточноевропейским партнерам доставить соответствующие материалы в Украину", - сказала Штрак-Циммерманн.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя - компании Rheinmetall.
Также сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.
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