Немецкий производитель оружия готов поставить Украине до 50 танков Leopard 1

Немецкая компания-производитель вооружения Rheinmetall готова доставить в Украину б/у боевые танки Leopard 1.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Spiegel.

"Первые Leopard 1 могут быть доставлены через шесть недель", - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в понедельник.

Обязательным условием такой передачи есть одобрение федерального правительства Германии.

Паппергер сообщил, что Rheinmetall может поставить в 50 Leopard 1 для Вооруженных сил Украины.

В настоящее время состояние транспортных средств проверяется, сообщил Паппергер. Доставка может быть произведена через дочернюю компанию Rheinmetall Italia и может производиться в течение периода до трех месяцев.

По словам Паппергера, украинских военных можно научить руководить "Леопардом-1" в считанные дни - вопреки утверждениям, что обучение пользованию западной бронетехникой требует длительного времени. Обязательным условием, по его словам, является то, что это подготовленные военные.

В частности, глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн предлагает странам Восточной Европы поставлять Украине советское вооружение вместо поставок немецких бронетранспортеров "Marder".

"Украинскую армию сначала надо бы учить на бронемашинах "Marder". Поэтому я предлагаю нашим восточноевропейским партнерам доставить соответствующие материалы в Украину", - сказала Штрак-Циммерманн.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Украина намерена закупить немецкие боевые машины пехоты Marder непосредственно у производителя - компании Rheinmetall.

Также сообщалось, что немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann предлагает поставить Украине 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000.