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Посол ЕС: решение о статусе страны-кандидата для Украины может быть принято в июне
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что у Украины есть шанс получить статус страны-кандидата на членство в ЕС за считанные недели, возможно уже в июне.
Об этом говорится в его интервью Postimees, пишет "Европейская правда".
Посла спросили, о каких временных рамках решений может идти речь после заполнения Украиной опросника, который передала Еврокомиссия.
"Сейчас мы говорим даже о неделях, а не месяцах. Думаю, страны-члены выскажут свои предложения в июне и будет признано соответствие Украины Копенгагенским критериям", - сказал Матти Маасикас.
В то же время, он подчеркнул, что сейчас лучше не спекулировать вокруг того, какой будет оценка, и как члены ЕС отреагируют на предложение Еврокомиссии, потому что решение должно приниматься единогласно.
Матти Мааскикас добавил, что уже начавшийся процесс является огромным скачком в евроинтеграционных стремлениях Украины, потому что до войны предоставление кандидатского статуса совсем не обсуждали - поскольку некоторые члены Евросоюза считали, что об этом нет смысла даже говорить. "В этом смысле, это огромный шаг. Но еще нужна финальная точка", - отметил посол.
Напомним, 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова с ответами через неделю. По словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы, опросник, который получила Украина, существенно меньше, чем был у других государств, и Украина уже передала Еврокомиссии 70% необходимой информации.
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