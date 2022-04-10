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Украина хочет купить немецкие БМП Marder напрямую у производителя
Украина намерена закупить боевые машины пехоты Marder напрямую у производителя - немецкой компании Rheinmetall. Об этом немецкое издание Bild am Sonntag (BamS) пишет в воскресенье, 10 апреля. По его сведениям, машиностроительное предприятие со штаб-квартирой в Дюссельдорфе намерено до конца года поставить Киеву 35 БМП.
Первоначально Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ безотлагательно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Однако против выступило министерство обороны Германии. При этом ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания, указывает BamS. Кроме того, в конце марта Rheinmetall обратилось к министру обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) по вопросу выкупа 4 млн патронов для БМП и их доставки в Украину, однако фирма не получила ответа, пишет издание.
Позиция официального Берлина вызвала критику посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Подтверждение информации об отсутствии проверок техники со стороны Минобороны будет означать скандал, заявил дипломат BamS. Начатая Россией война против Украины идет уже полтора месяца, однако Берлин "не торопится", посетовал Мельник.
Предложение другого оружейника - 100 артиллерийских установок PzH 2000
Официальный Киев получил предложение и от другого немецкого поставщика вооружений, утверждает газета Welt am Sonntag. По ее сведениям, компания Krauss-Maffei Wegmann предложила отправить Украине 100 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000, оферта передана правительству ФРГ. Первые новые САУ могут быть поставлены через 30 месяцев после подписания контракта, то есть не ранее второй половины 2024 года, а полностью поставки будут завершены не ранее 2027-го, заявили неназванные украинские собеседники издания из правительственных кругов.
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