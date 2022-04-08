Коллективы «Эспрессо», «Прямой» и «5 канала» обратились к Зеленскому из-за отключения телеканалов от цифрового вещания

Сотрудники украинских телеканалов "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал" просят президента Украины Владимира Зеленского обратить внимание на отключение государственным концерном РРТ их вещания в цифровой сети Т2.

Как сообщается на сайте телеканала "Эспрессо" в пятницу, журналисты отметили незаконность, необоснованность и антиконституционность действий госконцерна

"Мы, сотрудники телекомпаний, обращаемся к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу с тем, что государственный концерн РРТ без предупреждения выбросил из эфира три общенациональных вещателя в период, в частности, информационной войны с россией… Просим Вас, господин Президент, как Гаранта Конституции, обратить внимание на действия руководства государственного концерна РРТ, нарушающие конституционные права коллективов 5-го, Эспресо и Прямого каналов. Мы убеждены, что, только придерживаясь единой информационной политики нам удастся победить не только информационное нашествие врага, но и приблизить общую Победу Украины над агрессором", - говорится в тексте совместного обращения.

Авторы отмечают, что свои действия руководство концерна РРТ не объясняет, а письменные обращения от телекомпаний игнорирует. Также подчеркивается, что отключение телеканалов от цифрового вещания без официальных оснований является нарушением заключенных письменных соглашений по каналам, а также препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, что является нарушением ст.171 Уголовного кодекса Украины. "Государственный концерн незаконно лишил многомиллионную зрительскую аудиторию телекомпаний права на получение информации", - подчеркивается в документе.

Обращение подписали почти 200 сотрудников всех телеканалов.