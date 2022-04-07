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США передали Украине 5 тыс. станций Starlink
Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 5 тыс. станций спутникового интернета Starlink.
Об этом говорится в сообщении USAID, передают Українськi Новини.
"USAID передало правительству Украины 5000 станций Starlink в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX. Спутниковые терминалы Starlink обеспечат безлимитную и беспрепятственную передачу данных из любой точки Украины. Терминалы позволят госчиновникам и критически важным поставщикам услуг гражданам продолжать общаться в Украине и с внешним миром, даже если жестокая агрессия Путина разорвет инфраструктуру оптоволоконной или мобильной связи Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщали Українськi Новини, в конце марта украинским медицинским учреждениям и учреждениям в сфере здравоохранения было передано 590 станций спутникового интернета Starlink.
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