Столтенберг: в Украине идет оборонительная война, поэтому наступательное оружие тоже является оборонным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поскольку Украина ведет оборонительную войну, то в поставках оружия для нее нет отличия между наступательным и оборонительным оружием.

Об этом он сказал на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба, общаясь со СМИ, отметил, что в войне, которую ведет Украина, нет разницы между наступательным и оборонительным оружием.

"Каждое оружие, использованное на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, является оборонительным по определению. Страны, которые говорят, что будут предоставлять Украине оборонительное вооружение, но не в состоянии предоставлять наступательное оружие, лицемерят", - сказал Кулеба.

Он отметил, что для защиты Украины будет использовано любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты.

Йенс Столтенберг сказал, что согласен с Дмитрием Кулебой.

"Украина ведет оборонительную войну. Это различие между наступательным оружием и оборонительным оружием в действительности не имеет реального значения в оборонительной войне", - отметил он.

Столтенберг напомнил позицию НАТО, которая заключается в приложении всех усилий, чтобы война не вышла за пределы Украины.

"Мы оказываем помощь, но работаем над тем, чтобы предотвратить эскалацию конфликта", - добавил он.

Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.