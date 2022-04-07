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Столтенберг: в Украине идет оборонительная война, поэтому наступательное оружие тоже является оборонным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что поскольку Украина ведет оборонительную войну, то в поставках оружия для нее нет отличия между наступательным и оборонительным оружием.
Об этом он сказал на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой перед встречей глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
Дмитрий Кулеба, общаясь со СМИ, отметил, что в войне, которую ведет Украина, нет разницы между наступательным и оборонительным оружием.
"Каждое оружие, использованное на территории Украины украинской армией против иностранного агрессора, является оборонительным по определению. Страны, которые говорят, что будут предоставлять Украине оборонительное вооружение, но не в состоянии предоставлять наступательное оружие, лицемерят", - сказал Кулеба.
Он отметил, что для защиты Украины будет использовано любое оружие, включая танки и скоростные реактивные самолеты.
Йенс Столтенберг сказал, что согласен с Дмитрием Кулебой.
"Украина ведет оборонительную войну. Это различие между наступательным оружием и оборонительным оружием в действительности не имеет реального значения в оборонительной войне", - отметил он.
Столтенберг напомнил позицию НАТО, которая заключается в приложении всех усилий, чтобы война не вышла за пределы Украины.
"Мы оказываем помощь, но работаем над тем, чтобы предотвратить эскалацию конфликта", - добавил он.
Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО на встрече в четверг обсудят дальнейшие поставки вооружения Украине, в том числе тяжелого оружия.
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