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Украина попросила Чехию и Словакию о ремонте военной техники
Украина обратилась к Чехии и Словакии с просьбой помочь отремонтировать ее военную технику, поврежденную во время боевых действий против российского вторжения.
Эту информацию подтвердили оборонные ведомства двух стран, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.
"Украина обратилась в Чешскую Республику с просьбой помочь отремонтировать поврежденное оборудование. Обсуждаются процедуры и варианты потенциального ремонта", - сообщила представитель Министерства обороны Чехии Яна Зехмейстерова.
Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил журналистам, что его страна также получила запрос, и ремонт будут выполняться частными компаниями.
"Если это произойдет, то это будет на стандартной коммерческой основе. Компании частные, они не могут работать бесплатно", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Чехия отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты, чтобы помочь в защите от нападения России.
Напомним, Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.
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