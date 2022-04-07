Украина попросила Чехию и Словакию о ремонте военной техники

Украина обратилась к Чехии и Словакии с просьбой помочь отремонтировать ее военную технику, поврежденную во время боевых действий против российского вторжения.

Эту информацию подтвердили оборонные ведомства двух стран, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Украина обратилась в Чешскую Республику с просьбой помочь отремонтировать поврежденное оборудование. Обсуждаются процедуры и варианты потенциального ремонта", - сообщила представитель Министерства обороны Чехии Яна Зехмейстерова.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил журналистам, что его страна также получила запрос, и ремонт будут выполняться частными компаниями.

"Если это произойдет, то это будет на стандартной коммерческой основе. Компании частные, они не могут работать бесплатно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Чехия отправила поездом в Украину несколько десятков танков Т-72 и боевых машин пехоты, чтобы помочь в защите от нападения России.

Напомним, Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.