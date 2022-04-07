Финансовые новости
- |
- 07.04.22
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения
США изучают возможность предоставления Украине более тяжелых и сложных вооружений, чем те, которые передавали ей до сих пор. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, отвечая на вопрос корреспондента DW в среду, 6 апреля, перед заседанием министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
"Россия отошла от Киева, из пригородов Киева не по своей воле, ее оттеснили, отбросили украинцы. И они использовали многие системы (вооружений. - Ред.), которые мы им предоставили", - напомнил он.
Блинкен: Для использования ряда систем необходимо обучение и техобслуживание
До сих пор США передавали вооруженным силам Украины противотанковое вооружение, в частности Javelin, и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. "На чем мы сосредоточены сейчас, так это на поставках в Украину систем, которые они могут использовать уже сейчас, использовать эффективно", - отметил госсекретарь.
"В то же время мы рассматриваем другие системы, некоторые из них более крупные и сложные, которые могут быть полезными и важными в будущем. Но использованию которых украинцев нужно обучить. Потому что некоторые из этих систем нельзя просто передать, после чего их немедленно можно использовать. Требуется обучение. Требуется техническое обслуживание", - добавил Блинкен.
Напомним, что Киев уже давно просит западных партнеров предоставить ему более тяжелые вооружения. В частности, президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед саммитом НАТО, просил боевые самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США вводят новый пакет санкций против России из-за войны в Украине
|Британия объявила санкции против «Сбербанка» и 8 олигархов и запрещает инвестиции в Россию
|ЕС объявил пятый пакет санкций против РФ: импорт угля, российские корабли в портах и другое
|После Бучи. Как зверства в Украине изменили цену войны для Путина и России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Politico: Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
|Украина попросила Чехию и Словакию о ремонте военной техники
|На каждый российский танк Украина будет иметь 10 противотанковых систем – Блинкен
|США рассматривают предоставление Украине более сложного вооружения
|Боррель: мы будем продолжать вооружать и поддерживать Украину для того, чтобы положить конец войне
|Эстония передала Украине гаубицы, противотанковые мины, автоматическое оружие и гранатометы
|США выделяют еще $100 млн на противотанковые системы для Украины
Это интересно
|Россияне и белорусы больше не могут бронировать жилье на Airbnb
|Илон Маск стал крупнейшим акционером Twitter
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
|Google назвала «невозможными» инвестиции в инфраструктуру Ирландии после моратория на строительство ЦОД
|Разработчик World of Tanks уходит из Беларуси и России
|В скором времени появятся стандарты квантовой безопасности
|Автопилот в грузовиках будет обходиться транспортным компаниям вдвое дешевле обычных водителей