США выделяют еще $100 млн на противотанковые системы для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении $100 млн на дополнительные противотанковые системы для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в его заявлении на сайте Госдепа.

По его словам, мир поражен зверствами российских сил в Буче и по всей Украине.

"Я санкционировал, согласно поручению от президента, немедленное изъятие безопасности помощи стоимостью до 100 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины в дополнительных противотанковых системах" - заявил Блинкен.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника, речь идет о дополнительных противотанковых системах "Джавелин".

Это решение является шестым изъятием вооружения, оборудования и запасов из запасов Пентагона для Украины с августа 2021 года.

"Укрепляя позицию Украины на поле боя и за столом переговоров, мы будем также работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать информацию для документирования уведомленных злоупотреблений и предоставить ее соответствующим органам, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявил Блинкен.

"Объединенные с нашими союзниками и партнерами мы продолжим оказывать помощь для поддержки обороны Украины, а также экономическую поддержку и гуманитарную помощь для общин, опустошенных безжалостной жестокостью России", - подчеркнул он.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны США объявило о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 300 млн. долларов.