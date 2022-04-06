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США выделяют еще $100 млн на противотанковые системы для Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении $100 млн на дополнительные противотанковые системы для Украины.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в его заявлении на сайте Госдепа.
По его словам, мир поражен зверствами российских сил в Буче и по всей Украине.
"Я санкционировал, согласно поручению от президента, немедленное изъятие безопасности помощи стоимостью до 100 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины в дополнительных противотанковых системах" - заявил Блинкен.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного американского чиновника, речь идет о дополнительных противотанковых системах "Джавелин".
Это решение является шестым изъятием вооружения, оборудования и запасов из запасов Пентагона для Украины с августа 2021 года.
"Укрепляя позицию Украины на поле боя и за столом переговоров, мы будем также работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы собрать информацию для документирования уведомленных злоупотреблений и предоставить ее соответствующим органам, чтобы привлечь виновных к ответственности", - заявил Блинкен.
"Объединенные с нашими союзниками и партнерами мы продолжим оказывать помощь для поддержки обороны Украины, а также экономическую поддержку и гуманитарную помощь для общин, опустошенных безжалостной жестокостью России", - подчеркнул он.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны США объявило о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере 300 млн. долларов.
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