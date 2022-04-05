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Болгария, вероятно, начнет отправлять военную помощь Украине
Болгария, вероятно, начнет оказывать военную помощь Украине, поскольку соответствующее решение парламента должно быть принято на этой неделе.
Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".
Атанас Атанасов, сопредседатель Демократической Болгарии, входящий в правящую коалицию, заявил, что парламент может принять решение при поддержке оппозиции из ГЕРБ и ДПС.
Болгарией правит четырехпартийная коалиция, в которую входит пророссийская Социалистическая партия (БСП), выступающая против отправки оружия на Украину.
"Тема обсуждается в парламенте. На этой неделе состоится голосование", - сказал Атанасов.
Депутат заявил, что парламент должен показать, что Болгария является частью западного мира, который поддерживает демократию.
Болгария не будет отправлять в Украину советские истребители МиГ-29 и системы ПВО С-300, поскольку это значительно снизит ее обороноспособность, хотя и будет экспортировать боеприпасы и более мелкое вооружение.
Если парламент решит направить военную помощь, финансирование будет поступать из бюджета Болгарии, ЕС и НАТО.
"Я знаю, что БСП не поддержит это решение, но ГЕРБ и ДПС заявили, что готовы оказать поддержку. Мы не должны разделяться на парламентские группы по этому вопросу. Я уверен, что в Болгарии будет решение об оказании военно-технической помощи Украине", - спрогнозировал Атанасов.
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