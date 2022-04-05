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В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины
Только за прошедшие выходные в Украину прибыло военной помощи США стоимостью $800 млн.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.
По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Укоаину "в течение следующих 24 часов".
"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", - уточнил спикер Пентагона.
Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.
Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов - ее придется покупать у подрядчиков.
"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.
Напомним, на прошлой неделе Минобороны США сообщило Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.
Новый пакет помощи включает:
Ракетные системы с лазерной наводкой;
Тактические беспилотные летательные системы SwitchBlade;
Беспилотные воздушные системы Puma;
противодействие беспилотным летательным системам;
Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;
нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;
приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;
Тактические системы безопасности связи;
Нестандартные пулеметы;
Коммерческие услуги спутниковых снимков;
Медицинское оборудование, полевое оборудование и запасные части.
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