В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины

Только за прошедшие выходные в Украину прибыло военной помощи США стоимостью $800 млн.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал спикер Пентагона Джон Кирби.

По его словам, еще одна помощь безопасности прибудет в Укоаину "в течение следующих 24 часов".

"Мы отдаем приоритет тем видам возможностей в тех поставках, которые, как мы знаем, больше всего нуждаются у украинцев: Javelins, Stingers, беспилотные летательные аппараты, поэтому все это приоритетно", - уточнил спикер Пентагона.

Он напомнил, что в прошлую пятницу США объявили о еще одном пакете "дополнительных мер помощи" на сумму $300 миллионов долларов.

Кирби добавляет, что эта техника поступит не из американских запасов - ее придется покупать у подрядчиков.

"Это дополнительный инструмент поддержки Украины. И это не означает дефицита, который мог бы повлиять на готовность США",- резюмирует он.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны США сообщило Конгресс о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Новый пакет помощи включает:

Ракетные системы с лазерной наводкой;

Тактические беспилотные летательные системы SwitchBlade;

Беспилотные воздушные системы Puma;

противодействие беспилотным летательным системам;

Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства;

нестандартные боеприпасы малого и большого калибра;

приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика;

Тактические системы безопасности связи;

Нестандартные пулеметы;

Коммерческие услуги спутниковых снимков;

Медицинское оборудование, полевое оборудование и запасные части.