США будут работать с союзниками для передачи Украине советских танков – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена будет работать с союзниками, чтобы передать Украине танки советского производства для укрепления украинской обороны в Донбассе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Решение выступить посредником в передаче танков советского производства, которыми умеют пользоваться украинские войска, принято в ответ на запрос президента Украины Владимира Зеленского, сообщил чиновник.

Это первый раз в войне, когда Соединенные Штаты будут помогать в передаче танков.

Чиновник сказал, что опрокидывания начнутся вскоре, но отказался сообщить, сколько танков будет отправлено или из каких стран они прибудут. По его словам, они позволят Украине наносить дальние артиллерийские удары по российским объектам в Донбассе.

Прибытие танков может быть еще одним сигналом нового этапа войны, которая длится пять недель. Ранее в России заявили, что они переориентируют свои усилия на Восточную Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал союзников по НАТО предоставить танки и самолеты в дополнение к противотанковому и зенитному оружию, ставшему основным предметом поставок Украине с Запада. Разочарованный тем, что он считает медленными темпами передачи оружия, Зеленский попросил именно танки.

Решение о помощи передать танки было принято, поскольку украинские военные продолжают сдерживать наземное продвижение России.

Напомним, 1 апреля стало известно, что Минобороны Германии приняло решение одобрить поставки Украине БМП из запасов бывшей ГДР, которые сейчас находятся в Чехии.