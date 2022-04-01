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Австралия направит Украине бронетранспортеры Bushmaster
Австралия отправит бронетранспортеры собственного производства в Украину по просьбе украинского президента Владимира Зеленского, заявил в пятницу премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы посылаем наше оружие, мы посылаем наши боеприпасы, мы посылаем нашу гуманитарную помощь, мы посылаем все это и бронежилеты", - цитирует Моррисона CNN.
"Мы собираемся отправить наши бронетранспортеры Bushmaster. И мы отправим их туда на наших самолетах C-17", - сообщил он.
Зеленский призвал предоставить бронетранспортеры во время выступления по видеосвязи в парламенте Австралии.
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