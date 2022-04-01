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Президент Европарламента едет в Киев
Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев и уже находится в Украине.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующую фотографию на фоне поезда "Укрзализныци" Метсола разместила на своей странице в twitter.
"На пути в Киев",- комментирует она это фото.
Ранее о визите президентки Европарламента в столицу Украины написала El Espanol. В окружении Метсолы подтвердили визит, однако воздержались от деталей "из соображений ее безопасности".
Издание отмечает, что такой визит должен усилить позицию украинской заявки на получение статуса кандидата на членство в ЕС.
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