Обсуждение в ЕС гарантий безопасности для Украины возможно, но момент еще не настал - представитель Борреля

Евросоюз может обсуждать гарантии безопасности для Украины, но на данном этапе необходимо сконцентрироваться на другом: прекращении огня, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Если будет такая просьба, обращенная к Европейскому союзу, то государства-члены обсудят эту просьбу", - ответил пресс-секретарь на вопрос о том, может ли и желает ли Евросоюз быть стороной гарантий безопасности, которых требует Украина в ходе переговоров в Стамбуле.

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной, какие действия лучше предпринять, чтобы добиться мира и стабильности", - продолжил Стано. По его словам, дискуссии о гарантиях безопасности для Киева могли бы состояться в рамках Совета ЕС по иностранным делам или Европейского совета.

"Но сейчас приоритет и первый этап заключаются в том, чтобы добиться прекращения военных действий", - сказал представитель Борреля, добавив, что потом можно будет рассматривать, какое решение наилучшее для Украины.

Отвечая на дополнительный вопрос, может ли ЕС предоставлять гарантии безопасности Украине при том, что она не является членом союза, Стано призвал не смешивать эти два аспекта. Он отметил, что вступление в Евросоюз - это куда более широкая тематика, помимо гарантий безопасности, особенно в том виде, как их видит Украина на переговорах с Россией, чтобы положить конец войне.