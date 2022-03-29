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Великобритания соберет конференцию доноров для дальнейшего вооружения Украины
Соединенное Королевство проведет в четверг конференцию доноров, чтобы мобилизовать больше летального оружия для Украины.
Об этом сообщило AFP Министерство обороны Великобритании, передает "Европейская правда".
"Конференция состоится в четверг и будет созвана министром обороны Беном Уоллесом", - сообщили в министерстве.
Министр сказал во время визита в Норвегию во вторник, что на конференции "увидим, что мы можем собрать со всего мира, чтобы гарантировать, что Россия не добьется успеха в своей незаконной оккупации и вторжении в суверенную страну".
Находясь в авангарде международных усилий по поставке оружия Украине, Великобритания недавно объявила, что готовится отправить 6 000 дополнительных противотанковых ракет, благодаря чему общее количество такого британского оружия в Украине достигнет 10 000.
Перед началом российского вторжения 24 февраля Соединенное Королевство направило контингент инструкторов для обучения украинских сил применению этого противотанкового оружия.
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