Финансовые новости
- |
- 28.03.22
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
26 марта Россия одномоментно выпустила рекордные 70 ракет по Украине, но долетели лишь восемь из них
08:08 28.03.2022 |
Об этом сообщают журналисты российского расследовательного проекта The Insider со ссылкой на свои источники.
По данным журналистов, 52 ракеты были выпущены из российских кораблей в акватории Севастополя. Не менее 18 - из Беларуси. Это рекорд по одномоментному запуску ракет с начала полномасштабного вторжения РФ.
Общая стоимость ракет - $340 млн прямых производственных расходов в ценах 2020 года. С учетом логистики - до $500 млн только за залпы с Черного моря.
По данным The Insider, украинская ПВО поставила рекорд по сбитым целям: из этих по меньшей мере 70 запущенных ракет долетели лишь восемь, остальные были уничтожены в небе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
ТОП-НОВОСТИ
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
|Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым
|Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Референдум позволит внести изменения в Конституцию о нейтралитете за несколько месяцев - Зеленский
|26 марта Россия одномоментно выпустила рекордные 70 ракет по Украине, но долетели лишь восемь из них
|Британия передала украинской армии ПЗРК Starstreak
|Лукашенко давит на тормоза: как Минск удержался в шаге от агрессии против Украины
|Что будет с Киевом, если Путин применит тактическое ядерное оружие – интервью с Олегом Ждановым
|Напуганный НАТО: почему саммит Альянса не договорился об ответе на новые угрозы Путина
|Словакия завершает замену советской системы ПВО современной
Это интересно
|Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны и может запретить поставки любых устройств на своей ОС
|В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %
|Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России
|В PlayStation добавили украинскую локализацию
|К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз
|SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»
|Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома