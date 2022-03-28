26 марта Россия одномоментно выпустила рекордные 70 ракет по Украине, но долетели лишь восемь из них

Об этом сообщают журналисты российского расследовательного проекта The Insider со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, 52 ракеты были выпущены из российских кораблей в акватории Севастополя. Не менее 18 - из Беларуси. Это рекорд по одномоментному запуску ракет с начала полномасштабного вторжения РФ.

Общая стоимость ракет - $340 млн прямых производственных расходов в ценах 2020 года. С учетом логистики - до $500 млн только за залпы с Черного моря.

По данным The Insider, украинская ПВО поставила рекорд по сбитым целям: из этих по меньшей мере 70 запущенных ракет долетели лишь восемь, остальные были уничтожены в небе.