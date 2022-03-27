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Словакия завершает замену советской системы ПВО современной
Система противовоздушной обороны Patriot, расположенная на авиабазе Сляч, уже защищает центральную Словакию.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality, об этом сообщил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
По его словам, для защиты других частей Словацкой Республики будут задействованы другие батареи этой системы - две немецкие и одна голландская.
"В ближайшее время защита восточной границы будет усилена с помощью других систем противовоздушной обороны Словакии и союзников", - сказал глава правительства.
Он поблагодарил союзников за их почти немедленный ответ на обеспечение безопасности словацких граждан. "Поставка оборудования и персонала является ярким доказательством того, что Словакия является полноправным членом сильного альянса, который защитит его в случае необходимости", - подчеркнул Хегер.
По данным Министерства обороны Словацкой Республики, система Patriot в развернутой версии является одной из самых сложных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Для Украины эта новость важна тем, что Словакия предварительно согласилась предоставить Украине один С-300 для защиты от российских авиаударов. Но Братислава потребовала замену от государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.
Таким образом, помех для передачи системы С-300 Украине уже нет.
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