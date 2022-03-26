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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кулеба осторожно анонсировал договоренность с США о противоракетной обороне

17:14 26.03.2022 |

Политика

 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине.

Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба после переговоров с американской делегацией в Варшаве.

Кулеба не стал уточнять детали, но довольно четко намекнул на перспективу получения дополнительного оружия, способного сбивать ракеты.

Он опубликовал на своей странице фото, как министр обороны Алексей Резников передает президенту США Джо Байдену и другим представителям американской делегации "обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский полигон".

"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - заявил министр.

Он не стал конкретизировать никакие другие детали. Как известно, ранее представители украинской власти высказывались за то, чтобы уменьшить количество сообщений о новых поставках оружия, чтобы не вредить достигнутым договоренностям.
По материалам: Европейская правда
 

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