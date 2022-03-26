Финансовые новости
- |
- 26.03.22
- |
- 18:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кулеба осторожно анонсировал договоренность с США о противоракетной обороне
17:14 26.03.2022 |
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность по "конкретным шагам", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих в объекты в Украине.
Об этом сообщил министр Дмитрий Кулеба после переговоров с американской делегацией в Варшаве.
Кулеба не стал уточнять детали, но довольно четко намекнул на перспективу получения дополнительного оружия, способного сбивать ракеты.
Он опубликовал на своей странице фото, как министр обороны Алексей Резников передает президенту США Джо Байдену и другим представителям американской делегации "обломки одной из российских ракет, которыми был обстрелян Международный центр миротворчества и безопасности, более известный как Яворивский полигон".
"Сегодня в развитие контактов президентов Зеленского и Байдена мы договорились о следующих шагах для того, чтобы меньше таких ракет падало на украинскую землю. И, конечно, для того чтобы Украина победила", - заявил министр.
Он не стал конкретизировать никакие другие детали. Как известно, ранее представители украинской власти высказывались за то, чтобы уменьшить количество сообщений о новых поставках оружия, чтобы не вредить достигнутым договоренностям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страны Евросоюза будут закупать газ сообща
|До кандидатства — три месяца. Что получила Украина на саммите ЕС
|Рада приняла закон о льготном импорте и отменила налог на недвижимость в зоне боевых действий
|Путин приказал продавать газ только за рубли. Что это было?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кулеба осторожно анонсировал договоренность с США о противоракетной обороне
|Украина, Польша и Литва создали общую рабочую группу по военным преступлениям РФ
|До кандидатства — три месяца. Что получила Украина на саммите ЕС
|Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию и не откажется от российских нефти и газа - глава МИД
|В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного
|Саммит ЕС поддержал создание Трастового фонда солидарности с Украиной
|ЕС признает европейские устремления Украины и предлагает Еврокомиссии представить свое мнение – выводы саммита ЕС
Это интересно
|В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %
|Французский автоконцерн Renault остановил свою деятельность в России
|В PlayStation добавили украинскую локализацию
|К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз
|SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»
|Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома
|Дебютировал флагманский смартфон Honor Magic 4 Ultimate с мощной камерой