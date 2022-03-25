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Венгрия не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию и не откажется от российских нефти и газа - глава МИД
Венгрия не хочет рисковать жизнями и безопасностью венгерского народа и не разрешит поставку оружия Украине через свою территорию, а также не откажется от российских нефти и газа, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не допустим поставки оружия на нашу территорию", - написал Сийярто в соцсетях в пятницу.
Он напомнил, что "вчера на саммите премьер-министров Евросоюза Владимир Зеленский повторил два известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через нашу страну и одновременно прекратить покупать природный газ и нефть у России". "Мы понимаем, что президент Украины и украинский народ важнее всего. Однако для нас безопасность Венгрии и венгерского народа имеет первостепенное значение", - пояснил Сийярто.
"Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделало бы невозможным снабжение Венгрии энергией и в то же время привело бы к резкому увеличению накладных расходов. Поэтому мы по-прежнему не поддерживаем распространение санкций на поставки энергоресурсов", - подчеркнул Сийярто.
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