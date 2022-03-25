ЕС признает европейские устремления Украины и предлагает Еврокомиссии представить свое мнение – выводы саммита ЕС

Лидеры государств и правительств стран-членов Европейского союза заявляют о своей поддержке европейского выбора Украины и предлагает Европейской комиссии предоставить свои выводы в отношении заявки Киева на членство.

"Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. Европейский совет вновь предлагает Комиссии представить свое мнение в соответствии с соответствующими положениями договоров", - сказано в выводах саммита, обнародованных ранним утром пятницы.

В заявлении также говорится о том, что Европейский союз продолжит оказывать "скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку". "До сих пор Европейский союз ввел серьезные санкции, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь, и по-прежнему готов закрыть лазейки и нацелиться на фактический и возможный обход, а также быстро действовать с дальнейшими скоординированными жесткими санкциями в отношении России и Беларуси, чтобы эффективно помешать способностям России продолжать агрессию. Европейский совет призывает все страны присоединиться к этим санкциям. Любые попытки обойти санкции или помочь России другими способами должны пресекаться", - сказано в выводах.

Лидеры ЕС также констатировали, что российская военная агрессия против Украины "вынудила миллионы людей покинуть свои дома". "Многие из них нашли убежище и безопасность в Европейском Союзе, чему способствовал Механизм временной защиты. Особое внимание следует уделять потребностям наиболее уязвимых слоям населения и мерам по предупреждению и выявлению торговли людьми. Европейский совет воздает должное всем гражданам, организациям и правительствам по всей Европе, которые проявили солидарность с теми, кто бежал от этой жестокой войны", - подчеркивается в выводах.

Кроме того, лидеры ЕС заявили, что этот кризис "представляет собой серьезную проблему для инфраструктуры и государственных служб принимающих государств, особенно на границах с Украиной". "Европейский совет признает все усилия, уже предпринятые для приема беженцев, спасающихся от войны в Украине, и призывает все государства-члены активизировать свои усилия в духе постоянного единства и солидарности, а также предлагает Комиссии предпринять любые необходимые инициативы для содействия таким усилиям", - сказано в выводах.