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Германия не имеет больше оружия для Украины, но готова его купить
У Бундесвера больше нет оружия, которое можно было бы передать Украине. Однако Германия ищет, где это оружие можно купить.
Как передает "Европейская правда" со ссылкой на Der Tagesspiegel, такие заявления сделали министр обороны Германии Кристине Ламбрехт, а также вицеканцлер и Федеральный министр экономики Роберт Габек.
В частности, Кристине Ламбрехт заявила, что возможности передачи Украине оружия из резервов Бундесвера уже исчерпаны. "И мы изучаем, какие существуют другие варианты", - добавила она.
Тем не менее, оно уточняет, если оружие будет закупаться у немецких компаний для доставки в Украину, то это будет "не маршрут, который проходит через Минобороны, а скорее маршрут, который будет проходить через Минэкономики, ведь тогда речь идет об экспорте оружия".
Впоследствии такую возможность подтвердил и Роберт Габек. На вопрос, даст ли он добро на возможные закупки вооружения для экспорта в Украину, он ответил: "Да, конечно".
"Какая разница, кроме материальной, будет ли федеральное правительство поставлять оружие из запасов Бундесвера, или будет ли Германия проводить поставки оружия из других запасов?", - добавил он.
Напомним, Германия заявила о намерении передать Украине 2000 гранатометов для оказания помощи в сопротивлении российской агрессии. Такой запрос от Минобороны Германии раздался 23 марта на заседании федерального совета безопасности. Когда именно могут передать это оружие, неизвестно.
Ранее Германия передала Украине 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ЗРК Stinger из составов Бундесвера, а также 500 из обещанных 2700 "Стрел" из более давних запасов.
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