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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Швеция предоставит Украине еще 5000 единиц противотанкового оружия
Швеция предоставит Украине дополнительно 5000 единиц противотанковых оружия для борьбы с российским вторжением.
Об этом заявил министр обороны Петер Хультквист, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Шведское радио.
По словам министра, новый пакет военной поддержки также будет включать оборудование для разминирования.
Во второй половине дня финансовый комитет парламента Швеции обсудит новый пакет военной поддержки.
Швеция ранее уже отправила Украине 5000 единиц противотанкового оружия, а также другую военную помощь.
11 марта стало известно, что Швеция передаст Украине защитное снаряжение, дроны и бинокли для усиления Вооруженных сил.
Ранее Швеция уже направила 500 млн крон (более $53 млн) для поддержки Вооруженных сил Украины, борющихся с российским вторжением.
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