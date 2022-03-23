Дуда отклонит проект миротворческой миссии в Украине, если не получит одобрения США - СМИ

Министерство обороны Польши работает над проектом создания миротворческой миссии НАТО в Украине, но президент Анджей Дуда может отклонить документ, если не получит "зеленый свет" от США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет польское издание Onet со ссылкой на источники.

Предложение Минобороны должно быть направлено в Президентский дворец и Бюро национальной безопасности, ожидается, что это произойдет в среду.

По данным издания, есть серьезные разногласия между правительством и офисом президента относительно предложения о создании миротворческой миссии в Украине.

"Президент Дуда не готов принять проект, подготовленный Министерством национальной обороны, пока американцы не дадут "зеленый свет". Поэтому еще до внеочередного саммита НАТО в четверг в Брюсселе польское предложение должно быть направлено в Белый дом на рассмотрение президента США Джо Байдена, решение которого де-факто определит его дальнейшую судьбу", - пишет издание.

Собеседники, связанные с президентом, подчеркивают, что решающим фактором во всем вопросе является позиция США, которые официально пока исключали возможность участия в мирном контингенте.

Визит президента Джо Байдена в Варшаву, официально подтвержденный Белым домом, может оказаться ключевым в этом плане. Американский лидер прибудет в столицу Польши прямо из Брюсселя, на следующий день после саммита НАТО.

По словам источников в Минобороны, проект, который Дуда может представить на саммите НАТО, предусматривает создание международного миротворческого контингента, который должен состоять из военнослужащих как минимум нескольких стран, в том числе стран НАТО, и действие которого должно быть одобрено украинскими властями

По одному из вариантов, миссия предусматривает до 10 000 военнослужащих. Документ также должен содержать подробный пакет задач, которые будет выполнять этот международный миротворческий контингент.

Речь в нем идет в том числе об обеспечении безопасности гуманитарных поставок и самих гуманитарных коридоров, в том числе о создании над ними бесполетных зон.

Кроме того, один из вариантов предусматривает также создание бесполетной зоны над крупнейшими украинскими городами, которая защитила бы гражданское население от бомбежек и ракетных обстрелов.

Напомним, правительство Польши готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета, которые пройдут 24 марта.

Дания уже заявила, что готова отправить военных в миротворческую миссию в Украине.