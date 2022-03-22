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США и другие страны обсуждают предоставление Украине систем ПВО большой дальности - Пентагон
Соединенные Штаты продолжают переговоры с партнерами о предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для противостояния роZZийской агрессии.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
"США ведут постоянные переговоры с другими странами, чтобы предоставить Украине разные средства защиты, включая системы противовоздушной обороны большой дальности, которые, как мы знаем, им удобно использовать. Это активные консультации", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Пентагоне. в понедельник.
Министр обороны США Ллойд Остин посетил Словакию и Болгарию на прошлой неделе после участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со Словакией, чтобы та передала своей комплекс С-300 Украине, а взамен получила новые системы ППО.
Американские СМИ сообщили, что США собираются передать Украине советские зенитно-ракетные комплексы "Оса", которые были приобретены несколько десятилетий назад.
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