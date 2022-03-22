США и другие страны обсуждают предоставление Украине систем ПВО большой дальности - Пентагон

Соединенные Штаты продолжают переговоры с партнерами о предоставлении Украине средств противовоздушной обороны для противостояния роZZийской агрессии.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"США ведут постоянные переговоры с другими странами, чтобы предоставить Украине разные средства защиты, включая системы противовоздушной обороны большой дальности, которые, как мы знаем, им удобно использовать. Это активные консультации", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Пентагоне. в понедельник.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Словакию и Болгарию на прошлой неделе после участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со Словакией, чтобы та передала своей комплекс С-300 Украине, а взамен получила новые системы ППО.

Американские СМИ сообщили, что США собираются передать Украине советские зенитно-ракетные комплексы "Оса", которые были приобретены несколько десятилетий назад.