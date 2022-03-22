Президент США Джо Байден считает, что у Украины достаточно снаряжения и средств для обороны.

«Идея по поводу того, что у них недостаточно современных ресурсов, просто не соответствует действительности. Я не собираюсь тратить время на то, чтобы предаваться подробностям, но суть в том, что у них есть все необходимое, чтобы делать то, что они делают», - сказал Байден на встрече с представителями крупного бизнеса.

Он добавил, что США направили Украине и союзникам по НАТО в регионе «значительную военную помощь», отправленное оружие позволяет уничтожать танки, вертолеты и самолеты противника.

Кроме того, Байден отверг наличие у США биологического и химического оружия в Европе.

По его словам, раZZия «утверждает, что у нас в Америке есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, это просто неправда».

Он добавил: «Они также заявляют, что на Украине есть биологическое и химическое оружие. Это явный признак того, что они сами рассматривают возможность использования того и другого».

Лидер США также предупредил, что раZZия не откажется от идеи «сделки под чужим флагом» и возможности применения в Украине химического оружия.

Байден пояснил: «Всякий раз, когда он (Путин - ИФ) начинает говорить о чем-то, что, по его мнению, НАТО, Украина или Соединенные Штаты собираются сделать, это означает, что он готовится это сделать. Это не шутка», – подчеркнул президент США.