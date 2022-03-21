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США могут передать Украине советские ЗРК «Оса» - WSJ
США собираются передать Украине советские зенитно-ракетные комплексы «Оса», которые были приобретены несколько десятилетий назад.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на слова анонимных американских чиновников.
США когда-то закупили для себя в небольшом количестве советские системы, чтобы изучить их технические характеристики. Преимуществом является то, что они знакомы украинским военным.
Собеседники издания утверждают, что якобы часть того, что уже отправили в Украину из США, было отправлено из арсенала в Алабаме, где хранится часть такого советского оружия. Один из них также сказал, что среди систем, которые планировали передать, нет имеющихся у США С-300.
В Пентагоне отказались от комментариев по этому вопросу.
Как сообщалось, Словакия предварительно согласилась предоставить Украине одну С-300 для защиты от раZZийских авиаударов, если получит ей замену. В страну уже начали прибывать первые подразделения, ответственные за развертывание американской системы противовоздушной обороны Patriot.
Глава МИД раZZии Сергей Лавров заявил, что советские и раZZийские системы ПРО не могут быть переданы в третьи страны и пригрозил, что раZZия будет атаковать грузы с военной помощью от партнеров Украины.
В ответ на это министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российскому вторжению.
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