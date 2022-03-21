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Еврокомиссия обещает как можно быстрее дать заключение о готовности Украины к членству в ЕС
Еврокомиссия обещает как можно скорее подготовить официальное заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в ЕС.
Об этом перед началом заседания глав МИД Евросоюза в понедельник заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи, сообщает "Европейская правда"
"ЕС продолжает поддерживать Украину и ее народ, оказывая помощь. И мы начали работать над предоставлением заключения на основании заявки на членство Украины. Мы будем работать так быстро, как только сможем", - написал Варгеи.
В Офисе президента Украины настаивают, что работа Еврокомиссии по подготовке заключения о готовности Украины получить статус кандидата будет существенно быстрее, чем у других государств, которые проходили этот путь.
Оптимистичный, но одновременно реалистичный срок предоставления Украине статуса кандидата - это саммит ЕС в конце июня 2022 года.
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