ЕС увеличит военную помощь Украине до 1 млрд евро - МИД Германии

По словам федерального министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, ЕС планирует увеличить финансовую помощь Украине на закупку оружия до одного миллиарда евро.

Об этом Бербок сказала, прибыв на заседание министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе в понедельник, сообщает "Европейская правда".

По словам Бербок, министры примут политическое решение о выделении дополнительной финансовой помощи в понедельник.

Правительство Германии обеспечит скорую реализацию заказов на оружие от немецких компаний, добавила министр.

Бербок отметила, что детали сроков и конкретных видов вооружения не будут разглашены из соображений безопасности, в частности, из-за угроз РФ бомбардировать поставки западного оружия Украине.

"Нельзя говорить об этом публично, потому что это вопросы жизни и смерти", - сказала она.

Как сообщалось, в Евросоюзе планируют согласовать дополнительные 500 миллионов евро на военную помощь Украине в ближайшее время.

Первый транш в 500 миллионов евро на предоставление ВСУ летального оружия и запасов ЕС выделил в конце февраля. Средства были выделены в рамках европейского инструмента по поддержанию мира (European Peace Facility) - это было первое решение в истории Евросоюза.