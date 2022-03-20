Китай будет сохранять независимую позицию по Украине и не приемлет давления извне - глава МИД

Позиция Китая по Украине основывается на его собственных оценках, он не приемлет раздающиеся из-за рубежа обвинения в его адрес и отвергает все попытки оказать давление на Пекин, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китай будет продолжать выносить независимые суждения, основанные на существе самого вопроса, объективным и справедливым образом. Мы никогда не примем никакого внешнего принуждения и давления, и мы также выступаем против любых необоснованных обвинений и подозрений в адрес Китая", - приводит МИД КНР слова дипломата китайским журналистам.

В сообщении отмечается, что в беседе с президентом США Джозефом Байденом председатель КНР Си Цзиньпин разъяснил позицию Китая, "и самое важное послание заключается в том, что Китай всегда был силой поддержания мира во всем мире" и последовательно выступал "за поддержание мира и противостояние войне".

Как сказал Ван И, Си Цзиньпин заявил Байдену, что "все стороны должны сообща содействовать диалогу и переговорам между сторонами, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия и избежать жертв среди гражданского населения и предотвратить гуманитарный кризис". Долгосрочное решение, по его словам, состоит в том, чтобы "отказаться от менталитета холодной войны, не вступать в групповую конфронтацию и действительно сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру региональной безопасности, чтобы можно было достичь долгосрочной стабильности на европейском континенте".

Ван И подчеркнул, что позиция Китая "объективна и справедлива, она соответствует пожеланиям большинства стран".

"Время докажет, что Китай, занимая такую позицию, находится на правильной стороне истории", - подчеркнул глава МИД КНР.