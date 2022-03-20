В Украине приостановлена деятельность ряда партий, в том числе ОПЗЖ и «Партии Шария» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский огласил в ночь с субботы на воскресенье решение Совета национальной безопасности и обороны, который решил приостановить деятельность ряда политических партий, в том числе «Оппозиционной платформы - за жизнь!» и «Партии Шария».

«СНБО решило приостановить любую деятельность ряда политических партий на период действия военного положения, а именно -«Оппозиционной платформы - за жизнь!», «Партии Шария», «Наши», «Оппозиционного блока», «Левой оппозиции», «Союза левых сил", "Держава", Прогрессивно-социалистической партии, Социалистической партии, Партии социалистов, Блока Владимира Сальдо», - сказал он.

По словам президента, Министерству юстиции поручено неотложно принять исчерпывающие меры в отношении запрета деятельности указанных политических партий.

«Любая активность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успеха, а получит жесткий ответ», - заявил президент.

«Каждый должен заботиться об интересах государства, интересах Украины. Потому что это ради нас, ради жизни», - сказал Зеленский.