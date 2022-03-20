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Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским
08:49 20.03.2022 |
Турецкие власти заявляют, что усиленно работают над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания.
Об этом сообщил представитель администрации президента Турции Ибрагим Калын для турецкого издания Hürriyet, турецкое государственное новостное агентство "Анадолу"
"В его разговорах с Зеленским и Путином, наш президент выразил свое предложение прекратить войну и провести встречу двух лидеров в Турции.
Господин Зеленский готов к этому. Путин, в противоположность, считает, что стороны пока не достигли общего видения, чтобы проводить переговоры на уровне глав государств", - заявил политик.
По словам Калина, Эрдоган предлагает зафиксировать на переговорах Зеленского и Путина основные моменты, по которым возможен компромисс, а затем будут продолжаться более детальные переговоры делегаций по соглашению.
Турецкий президент готов быть посредником в этих переговорах и предложить площадку для переговоров в Турции.
По его словам, Путин в разговоре с Эрдоганом озвучил шесть требований к Украине:
* нейтралитет Украины и отказ от будущего вступления в НАТО;
* "демилитаризация" и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели безопасности;
* "денацификация";
* отмена "ограничений" для широкого употребления русского языка;
* статус признания "ДНР" и "ЛНР";
* признание русской аннексии Крыма.
По словам Калына, украинская делегация якобы обсуждала первые четыре пункта с русскими, но не готова даже обсуждать пятый и шестой. Поэтому будто бы Турция надеется на прогресс, если удастся организовать встречу Зеленского и Путина.
Калын утверждает, что ни Украина, ни мировое сообщество вряд ли смогут без проблем согласиться на признание оккупации Крыма и Донбасса Россией, ведь это вопиющее нарушение международного права.
Кроме того, он добавил, что Россия пытается вести переговоры с позиции силы, но "не стоит забывать, что продолжение войны, прежде всего, ударит по армии и экономике России".
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