В ЕС есть согласие на выделение Украине еще 500 миллионов евро военной помощи

В Евросоюзе планируют согласовать дополнительные 500 миллионов евро на военную помощь Украине в ближайшее время. Об этом корреспонденту DW заявили два высокопоставленных источника в структурах ЕС в пятницу, 18 марта.

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят это повышение на своем заседании 21 марта, но в этот день они не согласуют его до конца. Причина в том, что Германии для согласования дополнительных расходов требуется согласие Бундестага. В парламенте ФРГ рассмотрение этого вопроса запланировано на среду, 23 марта. Для утверждения дополнительных 500 миллионов евро в ЕС требуется согласие всех 27 государств-членов.

"Мы ожидаем, что государства-члены ЕС полностью признают важность продолжения предоставления военной помощи Украине. Мы ожидаем, что Совет ЕС очень скоро согласует предложение верховного представителя ЕС по внешней и политике безопасности (Жозепа Борреля. - Ред.)", - заявил чиновник ЕС , имея в виду предложение, сделанное Боррелем на неформальном саммите Евросоюза в Версале, удвоить военную помощь Украине. "Решение не будет принято в понедельник (...) Но я думаю, что есть политическое согласие, что нам нужно сделать больше", - добавил собеседник DW.

Никто не подвергает сомнению

"Ни одно государство-член ЕС не ставит под сомнение необходимость продолжения военных поставок Украине. В этом отношении есть полное политическое единство", - подтвердил второй высокопоставленный чиновник Евросоюза.

Как известно, в конце февраля ЕС решили выделить 500 миллионов евро на предоставление ВСУ летального оружия и боеприпасов в рамках европейского инструмента по поддержанию мира (European Peace Facility). Это было первое решение в истории Евросоюза.

По словам собеседника DW, специальный центр, созданный в Брюсселе для координации военной помощи Украине, получил заявки от государств ЕС на сумму, которая уже превысила эти 500 миллионов. Центр пока одобрил заявки на меньшую сумму, но чиновник ЕС ожидает, что скоро все средства будут исчерпаны, поэтому нужен следующий транш. Никаких деталей военной помощи Украине в Евросоюзе не раскрывают из соображений безопасности.