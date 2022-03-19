Лидер Китая заявил Байдену, что война в Украине не в его интересах

Глава КНР Си Цзиньпин заявил в пятницу президенту США Джо Байдену, что конфликты и конфронтации, подобные событиям в Украине, не отвечают ничьим интересам.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, сообщили государственные СМИ Китая после разговора двух лидеров.

По информации китайских медиа, Си Цзиньпин сказал в разговоре с Байденом по видеосвязи, что межгосударственные отношения не должны перейти в стадию конфронтации, а конфликты и конфронтации не отвечают ничьим интересам.

"Украинский кризис - это то, чего мы не хотим видеть", - цитируют госСМИ китайского лидера.

Согласно сообщениям, Си сказал, что Китай и Соединенные Штаты должны направлять двусторонние отношения в правильном направлении, и обе стороны также должны брать на себя должную международную ответственность и прилагать усилия для мира во всем мире.

Администрация Байдена ранее публично и частно предупреждала, что Пекин столкнется с ужасающими последствиями, если предоставит материальную поддержку войне президента России Владимира Путина в Украине.

По данным СМИ, США сообщили своим союзникам, что Китай дал понять о своей готовности предоставить Москве технику, которую запрашивала РФ.

Москва отрицала обращение в Китай за военную помощь, а министерство иностранных дел Китая назвало это сообщение "дезинформацией".