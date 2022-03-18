Путин в разговоре с Шольцем назвал «нереалистичными» предложения Украины на переговорах с Россией

Телефонный разговор президента России Путина с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем состоялся по инициативе германской стороны, сообщила пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Путин изложил оценки хода ведущихся в видеоформате переговоров российских и украинских представителей.

В Кремле считают, что украинская сторона затягивает переговоры, "выдвигая все новые нереалистичные предложения". "Тем не менее, российская сторона готова продолжить поиск развязок в русле своих хорошо известных принципиальных подходов", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в пятницу между российским и немецким лидерами состоялась "достаточно непростая, но деловая абсолютно беседа" по телефону, сообщают российские СМИ.

"Разговор вряд ли можно назвать дружеским, это жесткий разговор, естественно. Тем не менее, сохраняется потребность в таких контактах (…)", - сказал Песков.