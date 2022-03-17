ВАКС снизил размер залога за Насирова до 31 млн грн

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 17 марта частично удовлетворил ходатайство защитника и самого обвиняемого - экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова об уменьшении размера залога с 36 млн грн до 31 млн грн, изменив меру пресечения, сообщил ВАКС в Телеграм-канале в четверг.

"Суд принял решение изменить меру пресечения обвиняемому в виде залога в размере 36 001 461 грн на меру пресечения в виде залога в размере 31 002 576 грн. Разница суммы в размере 4 998 885 грн будет перечислена на специальный счет в поддержку Вооруженных Сил Украины", - указано в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 3 марта 2017 года Роман Насиров был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает за ее пределами.

Специализированная антикоррупционная прокуратура в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Насирова, а также руководителя департамента ГФС.

Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.