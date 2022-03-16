Зеленский обратился к Конгрессу США: дайте системы ПВО, если не можете закрыть небо

Президент Владимир Зеленский призвал Запад ввести бесполетную зону над Украиной или предоставить систему противовоздушной обороны для борьбы с российскими самолетами и ракетами.

Об этом он заявил во время видеообращения к Конгрессу США, пишет "Европейская правда".

"Россия сбросила уже более тысячи бомб на Украину, такого террора Европа не видела 80 лет. И мы просим ответы всего мира на этот террор. Если бесполетная зона это слишком много для спасения людей, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, какие системы обороны нам нужны - С-300 и другие подобные системы", - сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что благодарен за поддержку, полученную от президента Джо Байдена и США, но сказал, что они должны "сделать больше".

Он заявил, что судьба Украины решается сейчас в условиях вторжения России.

"Сейчас решается судьба нашей страны. Судьба нашего народа, где украинцы будут свободны, смогут ли они сохранить свою демократию. Россия напала не только на нас, не только нашу землю, не только на наши города, она перешла в жестокое наступление на наши ценности, базовые человеческие ценности", - сказал Зеленский.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не изменил позицию по поводу бесполетной зоны над Украиной, из соображений, чтобы война РФ против Украины не переросла в войну с НАТО.