Сербия впервые присоединилась к «украинским» санкциям ЕС

Сербия впервые присоединилась к ограничительным мерам ЕС, связанным с ситуацией в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1.

Сербия выполнила решение Совета Европейского Союза о продолжении ограничительных мер против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего руководителя Украины 2010-2014 годов.

Как отмечает издание, Сербия выполнила это решение вместе с Черногорией, Албанией, Северной Македонией и Боснией и Герцеговиной. Однако если другие балканские страны регулярно присоединяются к санкциям ЕС, то Сербия делает это впервые.

Напомним, руководство Сербии неоднократно заявляло, что, несмотря на стремление стать членом ЕС, они не будут присоединяться к санкциям ЕС против РФ.

Именно поэтому санкции против Януковича и его приспешников хотя и имеет в основном символическое значение, однако может свидетельствовать о смене настроений в Белграде.

Напомним, ранее в Минобороны Сербии назвали "ложью" и "дезинформацией" заявления украинского Генштаба о том, что Россия якобы завербовала для участия в войне против Украины, в том числе граждан Сербии.