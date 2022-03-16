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Сербия впервые присоединилась к «украинским» санкциям ЕС
Сербия впервые присоединилась к ограничительным мерам ЕС, связанным с ситуацией в Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сербский портал N1.
Сербия выполнила решение Совета Европейского Союза о продолжении ограничительных мер против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего руководителя Украины 2010-2014 годов.
Как отмечает издание, Сербия выполнила это решение вместе с Черногорией, Албанией, Северной Македонией и Боснией и Герцеговиной. Однако если другие балканские страны регулярно присоединяются к санкциям ЕС, то Сербия делает это впервые.
Напомним, руководство Сербии неоднократно заявляло, что, несмотря на стремление стать членом ЕС, они не будут присоединяться к санкциям ЕС против РФ.
Именно поэтому санкции против Януковича и его приспешников хотя и имеет в основном символическое значение, однако может свидетельствовать о смене настроений в Белграде.
Напомним, ранее в Минобороны Сербии назвали "ложью" и "дезинформацией" заявления украинского Генштаба о том, что Россия якобы завербовала для участия в войне против Украины, в том числе граждан Сербии.
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