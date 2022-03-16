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В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink - Федоров
09:21 16.03.2022 |
В Украину доставили очередную партию станций спутникового интернета Starlink, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Еще одна партия Starlink - в Украине. Будущее - за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому благу победить старое зло. Будущее - за Украиной! Спасибо Илон (сооснователь компании SpaceX Илон Маск - ИФ)! Спасибо Польше!" - написал Федоров в своем Телеграм-канале.
Как сообщалось, первая партия станций спутникового интернета Starlink прибыла в Украину 1 марта 2022 года, вторая - 10 марта.
Starlink стал активен на территории Украины 27 февраля 2022 года.
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