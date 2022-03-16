Финансовые новости
- |
- 16.03.22
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев
Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что Штаты предоставляют дополнительную гуманитарную помощь на сумму более 186 миллионов долларов для поддержки внутренне перемещенных лиц и более 3 миллионов беженцев, пострадавших в результате войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз пресс-службы Госдепа США.
Блинкен отметил, что такая помощь обеспечит дополнительную поддержку гуманитарным организациям, реагирующим на кризисную ситуацию, и дополнит возможности соседних стран, которые принимают и поддерживают украинских беженцев.
"Соединенные Штаты являются крупнейшим донором гуманитарной помощи Украине из одной страны, в том числе с конца февраля предоставили почти 293 миллиона долларов гуманитарной помощи как внутри Украины, так и в регионе. Наше финансирование на сегодняшний день составляет почти 644 миллиона долларов для уязвимых сообществ в регионе с тех пор, как Россия впервые вторглась в Украину восемь лет назад", - рассказал он.
Также Блинкен заявил, что дополнительная гумпомощь беженцам в соседних с Украиной странах включает предоставление продуктов питания, питьевой воды, защиты, доступного жилья и неотложной медицинской помощи при поддержке американских международных и неправительственных партнеров.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
|Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украину доставили еще одну партию оборудования Starlink - Федоров
|США дают дополнительную гумпомощь на 186 млн долларов для поддержки украинских беженцев
|Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве
|Байден подписал закон, предусматривающий $13,6 млрд для помощи Украине
|Что объединяет ОПЗЖ, УПЦ МП и российскую пропагандистку Овсянникову с плакатиком «Нет войне»
|В США и НАТО обсуждают вопрос об усилении ПВО Украины
Это интересно
|ASUS собирается приостановить работу в России
|В Китае создали установку, которая превращает углекислый газ в экологически чистое топливо
|Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов
|Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России
|Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси
|В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»
|Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender