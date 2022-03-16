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Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились с Зеленским в Киеве
Премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Как передало во вторник, 15 марта, агентство AFP, это - первый визит иностранных лидеров в украинскую столицу, осажденную российскими войсками, на фоне войны РФ в Украине.
Западные политики прибыли в Украину на поезде. Они провели переговоры с Зеленским, а также с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Украинский президент подробно рассказал им об обстановке в стране.
"Они (российские военные. - Ред.) стреляют по всей территории. Не только по Киеву, но и по западным районам", - отметил Зеленский.
"Как можно скорее остановить трагедию"
В свою очередь Моравецкий в записи в Facebook, посвященной прибытию в Украину, отметил: "Мы должны как можно скорее остановить эту трагедию, разворачивающуюся на востоке". Моравецкий добавил, что Украина пользуется "безоговорочной поддержкой" ЕС.
Шмыгаль в свою очередь отметил мужество "настоящих друзей Украины". Он добавил, что в фокусе внимания участников встречи - поддержка Киева и "усиление санкций против российской агрессии".
Визит в согласовании с ЕС
Визит западных политиков в Киев организован по согласованию с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Цель визита - подтвердить недвусмысленную поддержку суверенитета и независимости Украины со стороны всего Европейского Союза и представить широкий пакет помощи для украинского государства и украинского общества", - указали в Варшаве.
Глав кабминов сопровождал также вице-премьер Польши, председатель популистской правоконсервативной партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским он призвал направить в Украину международную миротворческую миссию - возможно, НАТО или "какой-то более широкой международной структуры".
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