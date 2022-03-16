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Байден подписал закон, предусматривающий $13,6 млрд для помощи Украине
Президент США Джо Байден подписал закон о двухпартийном финансировании, предусматривающий выделение $13,6 млрд военной и гуманитарной помощи Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Я только что подписал закон о двухпартийном государственном финансировании, который... предоставляет Украине исторические 13,6 млрд долларов финансирования", - сообщил президент США в Twitter.
Двухпартийный законопроект о финансировании включает 13,6 миллиарда долларов на гуманитарную, оборонительную и экономическую помощь Украине и соседним странам.
Эти ресурсы будут означать дополнительное оборудование для Украины, гуманитарную помощь для украинского народа и дополнительную поддержку развертывания американских войск в соседних странах.
По данным СМИ, пакет включает в себя новые поставки 105-мм минометов и дополнительных противотанковых и зенитных комплексов Javelin и Stinger Украине.
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