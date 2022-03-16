В США и НАТО обсуждают вопрос об усилении ПВО Украины

США вместе с другими странами НАТО обсуждают вопрос о том, как усилить возможности противовоздушной обороны Украины. Об этом во вторник, 15 марта, заявила постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит, отвечая на вопрос корреспондента DW. Она выступила на брифинге перед заседанием министров обороны стран альянса, запланированным на следующий день в Брюсселе.

Смит отметила, что США за время президентства Джо Байдена уже предоставили Киеву военную помощь на 1,2 млрд долларов. Только за последние несколько недель в Украину поступило помощи на 550 млн долларов, прежде всего это противотанковое оружие.

"Мы постоянно оцениваем, какие дополнительные потребности есть у наших друзей в Киеве. Мы продолжим рассматривать вопрос, какие другие формы противовоздушной обороны мы можем предоставить Украине", - отметила дипломат.

Она напомнила, что Конгресс США утвердил новый пакет помощи Украине в размере 13,6 млрд долларов, так что ситуация с предоставлением Киеву вооружений постоянно развивается. "Не только США, но также и союзники по НАТО продолжают искать дополнительные пути, как они могут обеспечить потребности Украины в противовоздушной обороне", - заявила Смит.

Как известно, США и другие страны НАТО предоставляют Украине пока только переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), в частности Stinger. Впрочем, они способны поражать только вертолеты и летящие на небольших высотах самолеты.

В НАТО не рассматривают вопрос создания беспилотной зоны над Украиной

Постпред Вашингтона подтвердила, что ни в НАТО, ни в США не рассматривают сейчас вариант создания бесполетной зоны над Украиной. "Наша общая цель -завершить эту войну, добиться, чтобы российские (войска. - Ред.) вышли из Украины, чтобы Россия прекратила как эти атаки на Вооруженные силы Украины, так и неизбирательные атаки на гражданское население. Мы не хотим расширения этого конфликта", - заявила Смит и добавила, что поэтому идея бесполетной зоны "идет в неверном направлении".

В пример она привела атаку на Яворовский полигон во Львовской области. Ракетный удар был нанесен с российского самолета, находившегося в воздушном пространстве РФ. И в такой ситуации, по мнению американского дипломата, бесполетная зона "не будет иметь большого влияния на способность России совершать атаки на украинскую территорию".

Джулиан Смит также прокомментировала вопрос поставок Украине польских МиГ-29 советского производства. Она подтвердила позицию Пентагона, что "в данный момент, это не лучший вариант", хотя и не объяснила, почему. При этом представитель США подчеркнула, что "в итоге, это решение Польши". В то же время она указала на нерешенные вопросы доставки этих самолетов из Польши в Украину, а также "открытые вопросы о пилотах, горючем и ракетах".