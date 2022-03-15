Рада лишила Киву мандата народного депутата – нардеп Железняк

Верховная Рада лишила члена политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Илью Киву полномочий народного депутата.

Такую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердил член фракции "Голос" Ярослав Железняк во вторник. "Да, парламент лишил Киву мандата. "За" было 335 голосов", – сказала он.

В то же время пресс-секретарь спикера Мария Дейнеко подтвердила, что депутаты собирались на пленарное заседание 15 марта.

Ранее представитель фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщил, что Кива написал заявление о сложении полномочий народного депутата.

"Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. На самом деле давно уже нет такого депутата Кивы, есть контуженный предатель Кива. Сейчас он трусливо прячется где-то в Испании. Но ничего, мы после победы его найдем и будем судить по всей строгости закона", – написал Гончернко в"Телеграм-канале".

Кроме того, он также проинформировал народные депутаты Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар написали заявления о выходе из фракции ОПЗЖ.