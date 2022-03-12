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США предоставят Украине военную помощь на сумму $200 млн – Белый дом
США выделят Украине военную помощь на сумму до $200 млн, соответствующий меморандум подписал президент США Джозеф Байден, сообщает Белый дом.
"В соответствии с полномочиями, предоставленными мне как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки (…), я настоящим делегирую Государственному секретарю полномочия (…) распорядиться о выделении до 200 миллионов долларов для оказания помощи Украине по оборонным изделиям и услугам, а также военному образованию и обучению», - говорится в тексте меморандума, опубликованного в субботу.
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