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Казахстан подтверждает готовность стать посредником в разрешении ситуации в Украине - МИД
08:52 12.03.2022 |
Казахстан вновь подтверждает готовность способствовать дипломатическому разрешению ситуации в Украине через посреднические услуги, сообщил заместитель главы МИД республики Роман Василенко.
Василенко посетил Словакию с рабочим визитом 9-11 марта. "Василенко представил позицию нашей страны о необходимости мирного урегулирования в Украине в соответствии с уставом ООН, готовности способствовать дипломатическому разрешению ситуации через посреднические услуги", - говорится в сообщении МИД Казахстана.
Ранее первый заместитель главы казахстанского МИД Шахрат Нурышев заявлял, что Казахстан не занимает чью-либо сторону в конфликте России и Украины и надеется на дипломатическое урегулирование ситуации.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что "Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся".
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