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В ЕС не согласовали ускоренную процедуру для принятия Украины
Страны Евросоюза будут и впредь оказывать украинским беженцам "гуманитарную, медицинскую и финансовую" помощь, говорится в заявлении по итогам неформального саммита ЕС в Версале, опубликованном в ночь на пятницу, 11 марта.
Государства ЕС пообещали также "оказать поддержку в восстановлении демократической Украины" после завершения войны. В документе отмечается, что Еврокомиссия должна дать заключение по украинской заявке на вступление в Евросоюз, а до тех пор планируется укреплять партнерские отношение с Киевом. "Украина принадлежит к нашей европейской семье", - сказано в заявлении.
При этом оценка Еврокомиссии может занять продолжительное время, указал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. "Для вступления в ЕС нет ускоренной процедуры. Это стало бы пощечиной для Черногории, Сербии, Албании и Северной Македонии, которые так долго ждали допуска к процедуре вступления", - заявил он. "Мы не должны давать украинцам ощущение, будто сейчас все случится со дня на день", - добавил его люксембургский коллега Ксавье Беттель.
ЕС готов принять новые санкции против России
Страны Евросоюза выразили готовность и дальше увеличивать давление на Россию и Беларусь. "Мы уже приняли значительные санкции и по-прежнему готовы быстро принять дальнейшие штрафные меры", - говорится в итоговом коммюнике.
Конкретные меры не называются. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подчеркнул, что последствия санкций Евросоюза для самих европейцев должны оставаться "по возможности незначительными". "Этого курса мы намерены придерживаться и впредь", - заявил он.
В то же время премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал в ходе встречи к немедленному отказу от импорта российских энергоносителей, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина "сесть за стол переговоров".
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сказала в этой связи: "Нам необходимо диверсифицировать поставщиков, в значительной мере переключившись на СПГ. И нам нужно повысить долю возобновляемой энергии". На данный момент 40% газа в ЕС поставляется из России, в Германии этот показатель еще выше - 55%.
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