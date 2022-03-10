Порошенко: я делаю все возможное, чтобы поддержать Зеленского

Пятый президент Украины, народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для поддержки действующего президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня у нас президент Зеленский. И я делаю все от меня возможное для того, чтобы поддержать президента Украины для демонстрации единства ради обеспечения его мандатом на переговорах. Я выступаю категорически против того, чтобы осложнять его позиции, ведь он должен быть сильным благодаря украинскому единству. Сильным благодаря западной поддержке, западным войскам истребителям для нашей армии, которые следует поставлять уже сейчас", - цитирует слова Порошенко, сказанные им в эфире британского телеканала ВВС, пресс-служба "Евросолидарности" в среду.

При этом, отвечая на вопрос ведущей относительно необходимости нейтрального статуса Украины, Порошенко напомнил, что в 2014 году президент РФ Владимир Путин напал на Украину, когда она была внеблоковым государством. Он отметил, что настоящая цель Путина - не в этом.

"Его цель состоит в том, чтобы оккупировать Украину. Целью Путина является дальнейшее ведение войны против Запада. Войны против вас. Мы должны быть достаточно мужественными для того, чтобы не поддаваться его безумному шантажу", - подчеркнул нардеп.

Он также обратился к британскому обществу с призывом "изучить уроки истории".

"Прошу, очень внимательно изучите уроки 1938 года. Эта дата имеет очень важное значение в британской истории. А также вспомните об уроках премьер-министра Черчилля, когда он создал правительство национального единства. Весь мир объединился и атаковал Гитлера с целью сохранения мира. Поверьте, что сейчас ситуация такая же", - подытожил пятый президент.