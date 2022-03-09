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Военную помощь Украине поставляют США и еще 14 стран - Пентагон
В настоящее время военная помощь Украине поступает из 15 стран мира, сообщил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Он подтвердил на брифинге, что США продолжают отправку военных грузов в Украину, добавив, что "это касается не только нас, но и 14 других стран". По его словам, в США уверены, что "эти грузы попадают в руки украинских военных".
Кирби сказал, что министр обороны США Ллойд Остин "в минувшие выходные приказал направить из Соединенных Штатов дополнительно примерно 500 военнослужащих США в места дислокации в Европе для усиления сил США, которые уже находятся на восточном фланге НАТО".
Этот персонал "будет размещен таким образом, чтобы реагировать на нынешнюю обстановку вокруг Украины и укрепить потенциал сдерживания и обороны альянса НАТО".
"Эти меры носят временный характер и будут постоянно корректироваться в соответствии с требованиями, которые будут диктовать условия", - отметил чиновник.
Он подчеркнул: "Как ранее говорил президент Байден, мы не вводим, и не будем вводить войска в Украину".
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